Рудник Солтон-Сары возобновил свою работу после сезонной остановки

28 апреля 2017, 11:07 Комментарии

После сезонной остановки золотоизвлекательная фабрика рудника Солтон-Сары полностью возобновила свою работу. Об этом "ВБ" сообщили в "Кыргызалтыне".

Как уточняется, за период плановой остановки на золотоизвлекательной фабрике и на отдельных участках рудника проводились ремонтные и вскрышные работы, а также добыто порядка 4 тыс. 500 тонн руды.

В рамках расширения производства на Солтон-Сары в июне этого года будет запущена вторая линия золотоизвлекательной фабрики, что позволит добывать еще порядка 6 кг золота дополнительно.

Кроме того, продолжаются геологоразведочные работы на участке Алтын-Тор, которые начались еще в январе 2016 года. Общие запасы данного участка в пределах карьера составляют приблизительно - 539,79 тыс. тонн руды.

На предприятии на данный момент работой заняты 156 человек.

Филиал "Рудник "Солтон-Сары" является одним из производственных филиалов ОАО "Кыргызалтын". Расположен в 355 км от Бишкека в Нарынской области на северном склоне Капка-Ташского хребта на абсолютных отметках высот 3500-3600 метров над уровнем моря.