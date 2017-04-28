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Рудник Солтон-Сары возобновил свою работу после сезонной остановки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359005_ry...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423109-ru.html

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После сезонной остановки рудник "Солтон-Сары" полностью возобновил работу

Рудник "Солтон–Сары" возобновил работу

Узбекистан и Евросоюз обсудили вопросы развития сотрудничества

28 апреля 2017, 11:07       Комментарии

После сезонной остановки золотоизвлекательная фабрика рудника Солтон-Сары полностью возобновила свою работу. Об этом "ВБ" сообщили в "Кыргызалтыне".
Как уточняется, за период плановой остановки на золотоизвлекательной фабрике и на отдельных участках рудника проводились ремонтные и вскрышные работы, а также добыто порядка 4 тыс. 500 тонн руды.
В рамках расширения производства на Солтон-Сары в июне этого года будет запущена вторая линия золотоизвлекательной фабрики, что позволит добывать еще порядка 6 кг золота дополнительно.
Кроме того, продолжаются геологоразведочные работы на участке Алтын-Тор, которые начались еще в январе 2016 года. Общие запасы данного участка в пределах карьера составляют приблизительно - 539,79 тыс. тонн руды.
На предприятии на данный момент работой заняты 156 человек.
Филиал "Рудник "Солтон-Сары" является одним из производственных филиалов ОАО "Кыргызалтын". Расположен в 355 км от Бишкека в Нарынской области на северном склоне Капка-Ташского хребта на абсолютных отметках высот 3500-3600 метров над уровнем моря.

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