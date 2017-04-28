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Городская прокуратура вернула государству детский сад

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359061_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423108-ru.html

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28 апреля 2017, 11:10       Комментарии

Прокуратурой Свердловского района столицы по результатам проверки законности продажи детского сада завода "Красный строитель" было внесено исковое заявление в Межрайонный суд города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
В судебном иске указывалось о признании недействительным договора о продаже здания указанного детского сада между АО "Завод Красный строитель" и АКБ "Максат", а также договора купли-продажи между АКБ "Максат" и гражданином П.З. Данный иск в последующем был удовлетворен.
В этой связи прокуратурой Свердловского района внесено предписание об устранении нарушений закона в Фонд управления государственным имуществом при ПКР.
В результате прокурорского реагирования детский сад стоимостью более 44 млн сомов возвращен в государственную собственность.

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