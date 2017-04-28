Городская прокуратура вернула государству детский сад

28 апреля 2017, 11:10 Комментарии

Прокуратурой Свердловского района столицы по результатам проверки законности продажи детского сада завода "Красный строитель" было внесено исковое заявление в Межрайонный суд города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

В судебном иске указывалось о признании недействительным договора о продаже здания указанного детского сада между АО "Завод Красный строитель" и АКБ "Максат", а также договора купли-продажи между АКБ "Максат" и гражданином П.З. Данный иск в последующем был удовлетворен.

В этой связи прокуратурой Свердловского района внесено предписание об устранении нарушений закона в Фонд управления государственным имуществом при ПКР.

В результате прокурорского реагирования детский сад стоимостью более 44 млн сомов возвращен в государственную собственность.