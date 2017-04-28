Скончался брат премьер-министра С.Жээнбекова - Канторо Токтомаматов

28 апреля 2017, 10:49 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Скончался старший брат премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, экс-спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова - Канторо Токтомаматов.

Брат главы правительства скончался в специальной больнице Управделами президента и правительства КР, куда он попал после инсульта 17 апреля.

Доктору наук, профессору Канторо Токтомаматов в этом году исполнилось бы 70 лет. Он руководил университетом экономики и предпринимательства в Джалал-Абаде.

По словам близких, похороны пройдут завтра, 29 апреля, в селе Тельман Каракульджинского района Ошской области.