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Скончался брат премьер-министра С.Жээнбекова - Канторо Токтомаматов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/skonchals...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423107-ru.html

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28 апреля 2017, 10:49       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Скончался старший брат премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, экс-спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова - Канторо Токтомаматов.
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