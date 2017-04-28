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В Бишкеке к 72-летию Победы в ВОВ пройдет выставка стендовых моделей-копий

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423106-ru.html

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28 апреля 2017, 10:56       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. К 72-летию Победы в Великой Отечественной Войне (ВОВ) 1941-1945 гг. в Государственной патентно-технической библиотеке при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР (Кыргызпатент) 6-7 мая 2017 года пройдет выставка стендовых моделей- копий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Цели и задачи выставки:
- Повышение популярности к деятельности ГПТБ;
- Популяризация стендового моделизма как вида технического творчества и досуга;
- Пропаганда исторического и историко-технического всемирного наследия;
- Активизация работы по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодёжи;
- Профессиональная ориентация молодежи в инженерно-технических сферах деятельности;
- Развитие дружественных отношений между моделистами, клубами и студиями;
- Привлечение новых участников, обмен опытом.
Подготовка и проведение выставки будет осуществляться при содействии Бишкекского клуба стендового моделизма.

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