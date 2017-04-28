В Бишкеке к 72-летию Победы в ВОВ пройдет выставка стендовых моделей-копий

28 апреля 2017, 10:56 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. К 72-летию Победы в Великой Отечественной Войне (ВОВ) 1941-1945 гг. в Государственной патентно-технической библиотеке при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР (Кыргызпатент) 6-7 мая 2017 года пройдет выставка стендовых моделей- копий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цели и задачи выставки:

- Повышение популярности к деятельности ГПТБ;

- Популяризация стендового моделизма как вида технического творчества и досуга;

- Пропаганда исторического и историко-технического всемирного наследия;

- Активизация работы по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодёжи;

- Профессиональная ориентация молодежи в инженерно-технических сферах деятельности;

- Развитие дружественных отношений между моделистами, клубами и студиями;

- Привлечение новых участников, обмен опытом.

Подготовка и проведение выставки будет осуществляться при содействии Бишкекского клуба стендового моделизма.