28 апреля 2017, 10:41 Комментарии

С 1 января 2019 года в Кыргызстане вступит в силу Кодекс о проступках, разработанный в рамках судебно-правовой реформы.

Одним из основных направлений этой реформы стала гуманизация системы правосудия Кыргызстана.

Пример того, что за кражу курицы и хищение нескольких миллионов сомов или же за нанесение тяжкого вреда здоровью дают по пять лет лишения свободы, стал классическим. Для устранения такого явления разработчики выделили в Уголовном кодексе все преступления небольшой тяжести и поместили в отдельный реестр - Кодекс о проступках.

Представляем видеоролик о новом Кодексе, разработанный в рамках реализации медиаплана Верховного суда по популяризации судебной реформы.