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С 1 января 2019 года в Кыргызстане вступит в силу Кодекс о проступках, разработанный в рамках судебно-правовой реформы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423105-ru.html

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28 апреля 2017, 10:41       Комментарии

С 1 января 2019 года в Кыргызстане вступит в силу Кодекс о проступках, разработанный в рамках судебно-правовой реформы.
Одним из основных направлений этой реформы стала гуманизация системы правосудия Кыргызстана.
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