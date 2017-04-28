В Бишкеке подрались школьники — один госпитализирован с ножевым ранением

28 апреля 2017, 10:18 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. В профессиональном лицее № 91 Бишкека произошла драка с поножовщиной, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, 27 апреля в училище был день открытых дверей. На мероприятие пришли ученики девятого класса средней школы № 77, которая находится в новостройке "Ак-Орго".

"Они повздорили с местными ребятами. Конфликт перешел в драку, во время которой одного мальчика ранили. Он госпитализирован", - сказал очевидец.

В пресс-службе Управления внутренних дел Бишкека информацию подтвердили.

"Это произошло примерно в 13.30. Школьники повздорили со студентами лицея, вышли во двор, чтобы выяснить отношения. Начали драться. В это время 16-летний лицеист достал острый предмет и ударил им 15-летнего школьника в область живота", - рассказали в пресс-службе.

Задержан подозреваемый 2000 года рождения. Обстоятельства дела выясняются. Пострадавший доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО).