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В Бишкеке подрались школьники — один госпитализирован с ножевым ранением

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423104-ru.html

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28 апреля 2017, 10:18       Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. В профессиональном лицее № 91 Бишкека произошла драка с поножовщиной, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, 27 апреля в училище был день открытых дверей. На мероприятие пришли ученики девятого класса средней школы № 77, которая находится в новостройке "Ак-Орго".
"Они повздорили с местными ребятами. Конфликт перешел в драку, во время которой одного мальчика ранили. Он госпитализирован", - сказал очевидец.
В пресс-службе Управления внутренних дел Бишкека информацию подтвердили.
"Это произошло примерно в 13.30. Школьники повздорили со студентами лицея, вышли во двор, чтобы выяснить отношения. Начали драться. В это время 16-летний лицеист достал острый предмет и ударил им 15-летнего школьника в область живота", - рассказали в пресс-службе.
Задержан подозреваемый 2000 года рождения. Обстоятельства дела выясняются. Пострадавший доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО).

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