Рудник "Солтон–Сары" возобновил работу

28 апреля 2017, 10:19 Комментарии

После сезонной остановки золотоизвлекательная фабрика рудника "Солтон-Сары" полностью возобновила свою работу.

По данным пресс-службы ОАО "Кыргызалтын", на отдельных участках рудника "Солтон-Сары" проделаны ремонтные работы, произведены вскрышные работы и добыто порядка 4 тысяч 500 тонн руды.

"В рамках расширения производства на руднике "Солтон-Сары", уже в июне месяце текущего года будет запущена вторая линия фабрики, что позволит добывать еще порядка 6 кг золота дополнительно", — говорится в сообщении.

Отмечено, что кроме того, продолжаются геологоразведочные работы на перспективном участке Алтын-Тор, начатые еще в январе 2016 года. Общие запасы данного участка в пределах карьера составляют приблизительно 539 тысяч 79 тонн руды.

Филиал рудника "Солтон–Сары" является одним из производственных филиалов ОАО "Кыргызалтын" и расположено в 355 км от Бишкека в Нарынской области на северном склоне Капка-Ташского хребта на абсолютных отметках высот 3500-3600 метров над уровнем моря. На предприятии на данный момент работой занято 156 человек.