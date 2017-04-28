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Суд по делу экс-прокурора Оша Канжара Кадыралиева отложили

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/sud-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423101-ru.html

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Судебный процесс по делу Карганбека Самакова отложили

28 апреля 2017, 10:38       Комментарии

В Октябрьском районном суде Бишкека должен был продолжиться процесс по делу бывшего прокурора Оша Канжара Кадыралиева.
Однако судебное заседание отложили в связи с неявкой некоторых потерпевших. В итоге процесс перенесли на 4 мая.
Напомним, в 2014 году на Канжара Кадыралиева возбуждено дело по заявлению Аширалы Келдибаева. По установленным данным, он с 2004 года незаконно пользовался земельным участком площадью три гектара. Позже дело приостановили, а Канжару Кадыралиеву и его брату предъявлено обвинение по другим фактам самоуправства и вымогательства.
2 года назад, когда задержали Канжара Кадыралиева, Мирлан Жолдошев выступил с теми же обвинениями, но позднее отказался от них, заявив, что готов нести ответственность за заведомо ложный донос.

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