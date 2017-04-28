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Суд по делу Канжара Кадыралиева отложили из-за неявки потерпевших

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359053_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423099-ru.html

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Генпрокуратура: "Оперативники угрожали потерпевшим расправой, если не изменят показания в их пользу"

28 апреля 2017, 10:22       Комментарии

Сегодня, 28 апреля, в Октябрьском районном суде Бишкека должен был продолжиться процесс по делу бывшего прокурора города Ош Канжара Кадыралиева.
Однако судебное заседание отложили в связи с неявкой некоторых потерпевших. В итоге процесс  назначен на 4 мая.
Напомним, уголовное дело по трем статьям в отношении Кадыралиева Генеральная прокуратура возбудила еще в 2014 году. Следствие заочно предъявило ему обвинение в хулиганстве, вымогательстве и самоуправстве. 18 ноября прошлого года Канжара Кадыралиева уволили из органов надзора, а с 20 ноября он официально числился в розыске. В данном деле потерпевшими являются Абдиметалип Бекташев, Мирлан Жолдошев и Улакан Маткаликов.

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