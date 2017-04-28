Суд по делу Канжара Кадыралиева отложили из-за неявки потерпевших

28 апреля 2017, 10:22 Комментарии

Сегодня, 28 апреля, в Октябрьском районном суде Бишкека должен был продолжиться процесс по делу бывшего прокурора города Ош Канжара Кадыралиева.

Однако судебное заседание отложили в связи с неявкой некоторых потерпевших. В итоге процесс назначен на 4 мая.

Напомним, уголовное дело по трем статьям в отношении Кадыралиева Генеральная прокуратура возбудила еще в 2014 году. Следствие заочно предъявило ему обвинение в хулиганстве, вымогательстве и самоуправстве. 18 ноября прошлого года Канжара Кадыралиева уволили из органов надзора, а с 20 ноября он официально числился в розыске. В данном деле потерпевшими являются Абдиметалип Бекташев, Мирлан Жолдошев и Улакан Маткаликов.