Пойманы воры, два года воровавшие оружие и боеприпасы со склада ГПС

28 апреля 2017, 10:24 Комментарии

Военная прокуратура направила в Первомайский районный суд г. Бишкек уголовное дело, возбужденное по фактам хищения и незаконной реализации огнестрельного оружия, боеприпасов, хранящихся в одном из войсковых подразделений пограничной службы (ГПС). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По данным следствия, хищения продолжались на протяжении двух лет, начиная с 2014 года. Похищенные боеприпасы и огнестрельное оружие в большом количестве реализовывались разными лицами. Сейчас по данному делу проходят 13 человек, им предъявлены обвинения в совершении по семи статьям Уголовного кодекса.

Стоит отметить, на скамье подсудимых окажутся не только действующие сотрудники Вооруженных сил, но и те, кто находится в запасе, а также гражданские лица.

"По данному делу проходит 13 человек. Сейчас материалы дела переданы в Первомайский суд Бишкека. На данный момент сумма причиненного ущерба подсудимыми не предается огласке, это будет оглашено во время судебного процесса", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.