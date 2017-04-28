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Пойманы воры, два года воровавшие оружие и боеприпасы со склада ГПС

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359056_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423098-ru.html

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28 апреля 2017, 10:24       Комментарии

Военная прокуратура направила в Первомайский районный суд г. Бишкек уголовное дело, возбужденное по фактам хищения и незаконной реализации огнестрельного оружия, боеприпасов, хранящихся в одном из войсковых подразделений пограничной службы (ГПС). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.
По данным следствия, хищения продолжались на протяжении двух лет, начиная с 2014 года. Похищенные боеприпасы и огнестрельное оружие в большом количестве реализовывались разными лицами. Сейчас по данному делу проходят 13 человек, им предъявлены обвинения в совершении по семи статьям Уголовного кодекса.
Стоит отметить, на скамье подсудимых окажутся не только действующие сотрудники Вооруженных сил, но и те, кто находится в запасе, а также гражданские лица.
"По данному делу проходит 13 человек. Сейчас материалы дела переданы в Первомайский суд Бишкека. На данный момент сумма причиненного ущерба подсудимыми не предается огласке, это будет оглашено во время судебного процесса", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.

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