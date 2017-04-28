Скончался старший брат главы правительства Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова

28 апреля 2017, 10:29 Комментарии

Канторо Токтоматов, старший брат известных политических деятелей Сооронбая и Асилбека Жээнбековых, скончался на 70-м году жизни, сообщили "ВБ" источники, близкие к семье премьер-министра.

Смерть наступила после перенесенного Канторо Токтоматовым инсульта. Последние несколько дней он провел в спецбольнице при Управлении делами президента и правительства.

Доктор наук, профессор Канторо Токтоматов руководил Университетом экономики и предпринимательства в г. Джалал-Абад.