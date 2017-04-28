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Скончался старший брат главы правительства Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359057_sk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423097-ru.html

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28 апреля 2017, 10:29       Комментарии

Канторо Токтоматов, старший брат известных политических деятелей Сооронбая и Асилбека Жээнбековых, скончался на 70-м году жизни, сообщили "ВБ" источники, близкие к семье премьер-министра.
Смерть наступила после перенесенного Канторо Токтоматовым инсульта. Последние несколько дней он провел в спецбольнице при Управлении делами президента и правительства.
Доктор наук, профессор Канторо Токтоматов руководил Университетом экономики и предпринимательства в г. Джалал-Абад.

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