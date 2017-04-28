Трамп заявил о возможности "большого конфликта" с КНДР

28 апреля 2017, 10:12 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что существует шанс "большого конфликта" с КНДР, но он предпочитает дипломатическое решение.

"Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно", — сказал Трамп.

В то же время, он отметил, что хочет мирного разрешения кризиса. "Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно", — добавил американский лидер.

Он вновь подчеркнул роль Китая в урегулировании проблемы вокруг КНДР, отметив, что китайский лидер Си Цзиньпин "делает все возможное".

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп поведение северокорейского лидера Ким Чен Ына рациональным, он ответил, что он действует, исходя из предположения, что он разумный. Трамп также отметил, что Ким Чен Ын пришел к власти в очень молодом возрасте.

"Я надеюсь, что он разумный", — подчеркнул президент США.

США считают Китай ключевой страной для решения ядерной проблемы КНДР. В начале апреля состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, где прошли его переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.

Источник РИА Новости