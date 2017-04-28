ГКНБ: Расследование дела по факту мародерства в отношении Р.Тологонова завершено

28 апреля 2017, 10:16 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Следственным управлением Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР завершено следствие по уголовному делу по факту мародерства в отношении экс-депутата от партии "Ата-Мекен" Райкана Тологонова, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 167 и 241 ч.2 УК КР.

Следствием добыты материалы и показания ряда свидетелей, в том числе лиц, непосредственно принимавших участие в этих преступлениях.

В рамках возбужденного уголовного дела 28 марта 2017 года бывшему депутату ЖК КР от партии "Ата-Мекен" Р.Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 167 ч.2 п.2, ч.4 п.1 (грабеж группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище), ст. 241 ч.2 (незаконное приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и решением Первомайского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения и передаче дела в суд.