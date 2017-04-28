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Пешеходы, пострадавшие в ДТП в центре города, переходили в неположенном месте - ГУВД г.Бишкек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/peshekhod...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423092-ru.html

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В центре Бишкека на пешеходном переходе сбили двоих человек — очевидец

28 апреля 2017, 10:29       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Двое мужчин, пострадавших в ДТП по ул.Абдрахманова, переходили дорогу в неположенном месте. Об этом агентству "Кабар" сообщили в ГУВД г. Бишкек.
"Мужчины перебегали дорогу в неположенном месте. Автомобиль, сбивший пешеходов, поставлен на штрафстоянку. Ведется разбирательство", - сообщили в ГУВД.
Пострадавшие пешеходы были доставлены с различными травмами в городскую больницу.
ДТП произошло накануне по ул. Абдрахманова между улицей Пушкина и проспектом Чуй. Двух мужчин 18 и 49 лет сбила автомашина марки "Ниссан", за рулем которой находилась женщина 35-40 лет.
Стоит отметить, что водитель не скрылась с места происшествия.

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