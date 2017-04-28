Пешеходы, пострадавшие в ДТП в центре города, переходили в неположенном месте - ГУВД г.Бишкек

28 апреля 2017, 10:29 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Двое мужчин, пострадавших в ДТП по ул.Абдрахманова, переходили дорогу в неположенном месте. Об этом агентству "Кабар" сообщили в ГУВД г. Бишкек.

"Мужчины перебегали дорогу в неположенном месте. Автомобиль, сбивший пешеходов, поставлен на штрафстоянку. Ведется разбирательство", - сообщили в ГУВД.

Пострадавшие пешеходы были доставлены с различными травмами в городскую больницу.

ДТП произошло накануне по ул. Абдрахманова между улицей Пушкина и проспектом Чуй. Двух мужчин 18 и 49 лет сбила автомашина марки "Ниссан", за рулем которой находилась женщина 35-40 лет.

Стоит отметить, что водитель не скрылась с места происшествия.