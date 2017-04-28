После сезонной остановки рудник "Солтон-Сары" полностью возобновил работу

28 апреля 2017, 10:33 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. После сезонной остановки золотоизвлекательная фабрика рудника "Солтон — Сары" полностью возобновила свою работу. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Кыргызалтын".

За период плановой остановки на золотоизвлекательной фабрике и на отдельных участках рудника "Солтон - Сары" проделаны ремонтные работы, произведены вскрышные работы и добыто порядка 4500 тысяч тонн руды.

В рамках расширения производства на руднике "Солтон - Сары", уже в июне месяце текущего года будет запущена вторая линия золотоизвлекательной фабрики, что позволит добывать еще порядка 6 кг золота дополнительно.

Кроме того, продолжаются геологоразведочные работы на перспективном участке Алтын-Тор, начатые еще в январе 2016 года. Общие запасы данного участка в пределах карьера составляют приблизительно - 539,79 тыс. тонн руды.

На предприятии на данный момент работой занято 156 человек.

Справка: Филиал Рудник "Солтон – Сары" является одним из производственных филиалов ОАО "Кыргызалтын". Расположено в 355 км от Бишкека в Нарынской области на северном склоне Капка - Ташского хребта на абсолютных отметках высот 3500-3600 метров над уровнем моря.