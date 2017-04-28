Кто из депутатов не поддержал полный запрет на курение в местах общепита? (результаты голосования)

28 апреля 2017, 10:06 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 26 апреля во втором чтении одобрили введение кабинок для курения в местах общественного питания. "За" проект закона проголосовали 82, "против" - 26.

Вместе с тем, парламент отклонил полный запрет на курение в точках общепита: "за" - 47, "против" - 63, зарегистрировано 110.

АКИpress публикует результаты поименного голосования депутатов:

1. Введение кабинок для курения:

2. Полный запрет курения: