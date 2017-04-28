Кто из депутатов не поддержал полный запрет на курение в местах общепита? (результаты голосования)

Депутаты Жогорку Кенеша 26 апреля во втором чтении одобрили введение кабинок для курения в местах общественного питания. "За" проект закона проголосовали 82, "против" - 26.
Вместе с тем, парламент отклонил полный запрет на курение в точках общепита: "за" - 47, "против" - 63, зарегистрировано 110.
АКИpress публикует результаты поименного голосования депутатов:
1. Введение кабинок для курения:
2. Полный запрет курения:
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