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Кто из депутатов не поддержал полный запрет на курение в местах общепита? (результаты голосования)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423090-ru.html

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28 апреля 2017, 10:06       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 26 апреля во втором чтении одобрили введение кабинок для курения в местах общественного питания. "За" проект закона проголосовали 82, "против" - 26.
Вместе с тем, парламент отклонил полный запрет на курение в точках общепита: "за" - 47, "против" - 63, зарегистрировано 110.
АКИpress публикует результаты поименного голосования депутатов:
1. Введение кабинок для курения:
2. Полный запрет курения:

Комментарии

 

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