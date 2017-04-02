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В Китае запретили давать детям мусульманские имена

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-kita...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423088-ru.html

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28 апреля 2017, 10:02       Комментарии

Власти китайской провинции Синьцзян на северо-западе страны запретили давать новорожденным имена с религиозным контекстом, которые используются обычно среди мусульман. В список запрещенных попали десятки имен.
Выступая 25 апреля в эфире Радио Свободная Азия, официальный представитель администрации Синьцзяна подтвердил сообщения западных СМИ о том, что такие имена, как Ислам, Коран, Мекка, Джихад, Имам, Саддам, Хадж и Медина входят в список имен, запрещенных правящей в Китае Коммунистической партией в представленных недавно "Правилах дачи имен этнических меньшинств". Представитель полиции Урумчи, административного центра Синьцзяна, сообщил, что дети с такими именами будут исключены из системы государственной регистрации, которая предоставляет доступ к здравоохранению и образованию.
Правила затрагивают преимущественно коренные этнические группы, в основном исповедующие ислам. Это как минимум 10 млн уйгуров, свыше 1,5 млн казахов, около 150 тыс. кыргызов, 5 тыс. татар, 4 тыс. таджиков и около тысячи дунган.
Уйгуры на протяжении длительного времени жалуются на отношение к ним со стороны правительства Китая. Правящая Коммунистическая партия Китая жестко контролирует доступ в неспокойный регион, проверка информации о Синьцзяне через независимые источники представляет собой большую сложность.

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