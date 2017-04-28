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В Якутске кыргызстанец осужден на 5 лет за развратные действия

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-yaku...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423087-ru.html

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28 апреля 2017, 10:07       Комментарии

В Якутске (Россия) кыргызстанец осужден на 5 лет за развратные действия, пишут местные СМИ.
По их данным, 11 апреля 2016 года в следственный отдел обратилась женщина, которая сообщила о том, что в торговом павильоне, расположенном в районе средней школы в 202 микрорайоне, работник совершил в отношении ее 13-летней дочери развратные действия.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, и злоумышленника задержали, а в последующем поместили под стражу. В ходе следственных действий следователю стало известно о том, что это не первый эпизод преступной деятельности мужчины. Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года, работая в указанном торговом павильоне, он совершил в отношении двух девочек-покупательниц аналогичные преступления", – говорится в сообщении.
Следователи установили, что в 2001 году мужчина судим за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, приговорен к 8 годам лишения свободы и освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно в 2007 году.
"Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях в полном объеме. Приговором суда он признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – отмечают в СМИ.

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