В Якутске кыргызстанец осужден на 5 лет за развратные действия

28 апреля 2017, 10:07 Комментарии

В Якутске (Россия) кыргызстанец осужден на 5 лет за развратные действия, пишут местные СМИ.

По их данным, 11 апреля 2016 года в следственный отдел обратилась женщина, которая сообщила о том, что в торговом павильоне, расположенном в районе средней школы в 202 микрорайоне, работник совершил в отношении ее 13-летней дочери развратные действия.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, и злоумышленника задержали, а в последующем поместили под стражу. В ходе следственных действий следователю стало известно о том, что это не первый эпизод преступной деятельности мужчины. Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года, работая в указанном торговом павильоне, он совершил в отношении двух девочек-покупательниц аналогичные преступления", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что в 2001 году мужчина судим за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, приговорен к 8 годам лишения свободы и освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно в 2007 году.

"Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях в полном объеме. Приговором суда он признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – отмечают в СМИ.