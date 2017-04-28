Дело обвиняемого в мародерстве экс-депутата Райкана Тологонова передали в Генпрокуратуру

28 апреля 2017, 10:12 Комментарии

Следственным управлением ГКНБ завершено следствие по уголовному делу по факту мародерства в отношении экс-депутата от партии "Ата Мекен" Райкана Тологонова, сообщает пресс-служба нацбезопасности.

Следствием добыты материалы и показания ряда свидетелей, в том числе лиц, непосредственно принимавших участие в этих преступлениях.

"В рамках возбужденного уголовного дела 28 марта 2017 года Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "грабеж группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище", "незаконное приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и решением Первомайского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ", – напомнили в ГКНБ.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения и передаче дела в суд.