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Дело обвиняемого в мародерстве экс-депутата Райкана Тологонова передали в Генпрокуратуру

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/delo-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423086-ru.html

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28 апреля 2017, 10:12       Комментарии

Следственным управлением ГКНБ завершено следствие по уголовному делу по факту мародерства в отношении экс-депутата от партии "Ата Мекен" Райкана Тологонова, сообщает пресс-служба нацбезопасности.
Следствием добыты материалы и показания ряда свидетелей, в том числе лиц, непосредственно принимавших участие в этих преступлениях.
"В рамках возбужденного уголовного дела 28 марта 2017 года Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "грабеж группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище", "незаконное приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и решением Первомайского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ", – напомнили в ГКНБ.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения и передаче дела в суд.

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