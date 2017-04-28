Трамп сообщил о возможности крупного конфликта с КНДР

28 апреля 2017, 9:46 Комментарии

Президент США Дональд Трамп считает, что нынешняя напряжённость в отношениях с Северной Кореей может перерасти в крупный вооружённый конфликт, сообщает RT.

"Существует вероятность того, что мы в конечном итоге можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно", - заявил Трамп агентству Reuters.

Он отметил, что настроен разрешить кризис мирным способом.

"Мы хотели бы решить вещи дипломатичным путём, но это очень трудно", - пояснил американский лидер.

Ранее Северная Корея выпустила новый пропагандистский видеоролик с постановочным ракетным ударом по Капитолию в Вашингтоне.