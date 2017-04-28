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Трамп сообщил о возможности крупного конфликта с КНДР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359050_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423085-ru.html

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28 апреля 2017, 9:46       Комментарии

Президент США Дональд Трамп считает, что нынешняя напряжённость в отношениях с Северной Кореей может перерасти в крупный вооружённый конфликт, сообщает RT.
"Существует вероятность того, что мы в конечном итоге можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно", - заявил Трамп агентству Reuters.
Он отметил, что настроен разрешить кризис мирным способом.
"Мы хотели бы решить вещи дипломатичным путём, но это очень трудно", - пояснил американский лидер.
Ранее Северная Корея выпустила новый пропагандистский видеоролик с постановочным ракетным ударом по Капитолию в Вашингтоне.

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