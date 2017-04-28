С 29 апреля автомобили нарушителей ПДД будут принудительно эвакуировать

28 апреля 2017, 9:57 Комментарии

С 29 апреля в Кыргызстане в отношении нарушителей правил дорожного движения будет применяться принудительная эвакуация транспортных средств и устанавливаться блокираторы колес, сообщило главное Управление патрульной милиции МВД.

За самовольное снятие блокираторов колес предусмотрена ответственность.

Принудительная эвакуация транспортных средств будет применяться в местах установки табличек "Эвакуатор", которые будут размещаться под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена".

Все транспортные средства будут перемещаться на специализированные стоянки. Эта процедура является платной и будет приплюсована к сумме штрафа за нарушение правил дорожного движения. Первые три часа хранения автомобиля осуществляются бесплатно.

Получить информацию об эвакуированных авто водители смогут по телефону "102".

Предполагается, что санкции также будут применяться к водителям, оставившим авто вблизи перекрестков, на тротуарах и припарковавшимся вторым рядом на проезжей части дорог.