В Узбекистане тракторист заработал 500 тысяч долларов, притворяясь врачом

28 апреля 2017, 9:59 Комментарии

Житель одного из кишлаков Узбекистана Кахрамон Пулатов подделал врачебный сертификат и в течение года работал доктором. За этот период он сумел заработать примерно полмиллиона долларов. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, Пулатов заполучил сертификат Всемирной ассоциации психологов, врачей и народной медицины. В тот момент он работал трактористом в Бухарской области Узбекистана. После получения сертификата тракторист вместе с родственниками создал частную организацию, в которой оказывал медицинские услуги.

За год врачебной деятельности бывший тракторист заработал около 500 тысяч долларов (1,8 миллиарда узбекских сумов). Прокуратура не уточнила, кем именно работал Пулатов и поступали ли жалобы от пациентов.

По решению уголовного суда Бухарской области житель Узбекистана должен выплатить штраф в размере 150-ти минимальных зарплат (примерно шесть тысяч долларов). Его приговорили к восьми годам лишения свободы, о сроках для соучастников Пулатова не сообщается.