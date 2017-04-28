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Apple подала патент на систему, позволяющую заряжать iPhone через Wi-Fi

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359052_ap...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423082-ru.html

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28 апреля 2017, 10:08       Комментарии

Компания Apple подала патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США на систему, которая позволяет заряжать iPhone через беспроводную сеть Wi-Fi. Для того чтобы пополнить заряд устройства, достаточно подключить его к ближайшему роутеру. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на AppleInsider.
В описании патента указано, что это "беспроводная зарядка и системы связи с двухчастотными патч-антеннами". Говоря понятным языком: это устройство, предназначенное для передачи энергии с помощью частот, которые используются для передачи данных между электронными устройствами.
В документе указано, что система работает в стандартном диапазоне 60 ГГц. Она может передавать заряд через беспроводные сотовые (от 700 МГц до 2700 МГц) и Wi-Fi-сети (2,4 ГГц и 5 ГГц). Теоретически, это позволит заряжать айфон от роутера на близком расстоянии.
В передатчике будет установлена антенна с управляемым положением диаграммы направленности, позволяющая передавать точечный сигнал на айфон и заряжать его на расстоянии. На текущий момент у Apple есть беспроводная магнитная станция, использующая для зарядки Apple Watch.
Согласно чертежу патента, антенна в смартфонах будет подключаться к передатчику на устройстве. Теоретически, это позволит заряжать айфон от маршрутизатора, находящегося в комнате. Пока что патент представляет собой собирательную информацию о технологии беспроводной зарядки устройств. В документе не указано, как именно Apple намерена передавать сигнал с помощью патч-антенн.
Ранее появились слухи, что Apple планирует представить несколько моделей iPhone 8, одна из которых будет оснащена OLED-экраном, фронтальной 3D-камерой и беспроводной зарядкой. Генеральный директор компании Powermat, занимающейся изучением технологии, рассказал, что Apple встроит систему беспроводной зарядки в новый айфон.
До этого заряжать устройства через беспроводные сети предлагала Disney Research. В начале февраля 2017 года инженеры компании создали комнату, в пределах которой можно пополнять заряд нескольких устройств благодаря однородному магнитному полю. К сожалению, технология работает на ограниченном расстоянии и только в помещении с металлическими стенами и поверхностями.

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