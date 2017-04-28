В КГМА проводятся профилактические мероприятия по предупреждению коррупции

28 апреля 2017, 9:49 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Накануне состоялось заседание комиссии по предупреждению коррупции Медакадемии имени И.Ахунбаева, возглавляемой проректором вуза Кенешбеком Ырысовым, где детально были обсуждены планы данной комиссии для проведения профилактических мероприятий по предупреждению коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызской государственной Медакадемии.

Решено установить в учебных корпусах КГМА специальные ящики для анонимной корреспонденции антикоррупционной комиссии с инструкцией пользования и телефоном доверия. В планах данной комиссии обозначены также иные акции и мероприятия, связанные с усилением борьбы с возможными коррупционными проявлениями в деятельности коллектива вуза.