Узбекистан и Евросоюз обсудили вопросы развития сотрудничества

28 апреля 2017, 10:01 Комментарии

Ташкент, 28 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Питер Буриан накануне обсудили состояние и перспективы развития двухстороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

В центре внимание были взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической сферах, а также отдельные региональные вопросы.

Был рассмотрен практические аспекты подготовки к проведению в Узбекистане межрегиональной министерской встречи Евросоюз – Центральная Азия и другие вопросы повестки дня предстоящих двусторонних контактов.