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Узбекистан и Евросоюз обсудили вопросы развития сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423080-ru.html

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28 апреля 2017, 10:01       Комментарии

Ташкент, 28 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Питер Буриан накануне обсудили состояние и перспективы развития двухстороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
В центре внимание были взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической сферах, а также отдельные региональные вопросы.
Был рассмотрен практические аспекты подготовки к проведению в Узбекистане межрегиональной министерской встречи Евросоюз – Центральная Азия и другие вопросы повестки дня предстоящих двусторонних контактов.

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