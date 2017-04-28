Одна из основных целей судебной реформы — достижение прозрачности судебной системы, - глава Верховного суда

28 апреля 2017, 9:31 Комментарии

Одна из основных целей судебной реформы - достижение открытости и прозрачности судебной системы. Об этом 28 апреля в ходе круглого стола "Открытость и прозрачность деятельности судебной системы" сказала председатель Верховного суда Айнаш Токбаева.

По ее словам, главными задачами судебной реформы является укрепление верховенства закона, повышение эффективности и качества правосудия, обеспечение гарантий судебной защиты прав и свобод человека и гражданина.

"Также совершенствование кадрового, финансового и материально-технического обеспечения, создание надлежащих условий для функционирования судов и деятельности судей, повышение ответственности судей за качественное осуществление правосудия, приведение законодательства КР в соответствие с нормами международного права и международными стандартами в области прав человека, что должно обеспечить расширение сферы судебной защиты прав и свобод граждан, повышение доступности правосудия", - сказала она.