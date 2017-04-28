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Одна из основных целей судебной реформы — достижение прозрачности судебной системы, - глава Верховного суда

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423079-ru.html

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28 апреля 2017, 9:31       Комментарии

Одна из основных целей судебной реформы - достижение открытости и прозрачности судебной системы. Об этом 28 апреля в ходе круглого стола "Открытость и прозрачность деятельности судебной системы" сказала председатель Верховного суда Айнаш Токбаева.
По ее словам, главными задачами судебной реформы является укрепление верховенства закона, повышение эффективности и качества правосудия, обеспечение гарантий судебной защиты прав и свобод человека и гражданина.
"Также совершенствование кадрового, финансового и материально-технического обеспечения, создание надлежащих условий для функционирования судов и деятельности судей, повышение ответственности судей за качественное осуществление правосудия, приведение законодательства КР в соответствие с нормами международного права и международными стандартами в области прав человека, что должно обеспечить расширение сферы судебной защиты прав и свобод граждан, повышение доступности правосудия", - сказала она.

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