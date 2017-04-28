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Невозможность считывания данных с чипа паспорта образца 2017 года не является основанием для признания документа недействительным, - правительство

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423078-ru.html

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28 апреля 2017, 9:41       Комментарии

Правительство утвердило инструкцию о порядке приема документов, оформления, изготовления (персонификации), учета, выдачи и уничтожения идентификационной карты - паспорта гражданина Кыргызстана образца 2017 года (ID-карта) и общегражданского паспорта образца 2006 года.
Как отмечается в постановлении, подписанном премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, прием документов на оформление и изготовление паспорта образца 2017 года и общегражданского паспорта осуществляется в любых территориальных подразделениях и Центрах обслуживания населения вне зависимости от места жительства и пребывания заявителя, при наличии информации о регистрационном учете заявителя на территории КР в Едином государственном реестре населения.
Оформление, проверка документов, направление анкеты-заявления для изготовления паспорта образца 2017 года и общегражданского паспорта, а также выдача изготовленного паспорта образца 2017 года и общегражданского паспорта осуществляются территориальными подразделениями.
Прием документов на изготовление общегражданского паспорта от гражданина, выехавшего за пределы республики на постоянное место жительство или состоящего на консульском учете, а также выдача общегражданского паспорта осуществляются в загранучреждениях.
Заявитель, достигший 16-летнего возраста, вправе одновременно подать документы на получение паспорта образца 2017 года и общегражданского паспорта.
Наличие персонального идентификационного номера является обязательным условием для получения паспорта образца 2017 и общегражданского паспорта.
Лица с нарушением зрения при подаче документов на получение паспорта образца 2017 года могут изъявить желание о нанесении на документе тактильного текста шрифтом Брайля.
Невозможность считывания данных с чипа не является основанием для признания паспорта образца 2017 года недействительным.
Найденные паспорта образца 2017 года и общегражданские паспорта подлежат сдаче в уполномоченный орган, подведомственное подразделение, территориальные подразделения или ЦОН, за пределами КР - в загранучреждения.
Невостребованные паспорта образца 2017 года и общегражданские паспорта по истечении 6 месяцев со дня изготовления передаются территориальным подразделением на хранение в подведомственное подразделение, где они хранятся в течение 3 лет. По истечении указанного срока паспорта подлежат уничтожению.
Паспорта видных общественных и политических деятелей, а также деятелей культуры, внесших значительный вклад в развитие культуры, образования, науки и общественно-политическую жизнь страны, пришедшие в непригодное для дальнейшего использования состояние, по желанию заявителя либо его близких родственников могут быть переданы в архивный фонд КР.
Изготовление паспорта образца 2017 года и общегражданского паспорта в срочном порядке на платной основе производится в следующие сроки:
- 8 рабочих дней - при степени срочности "срочно":
- 4 рабочих дня - при степени срочности "особо срочно":
- 2 рабочих дня - при степени срочности "сверхсрочно";
- 3 рабочих часа - при степени срочности "три рабочих часа".
При подаче документов на получение (обмен) паспорта образца 2017 года или общегражданского паспорта в общем или срочном порядке заявитель вправе на платной основе изменить сроки изготовления паспорта образца 2017 года и общегражданского паспорта в сторону сокращения.
В случае изменения семейного положения, регистрации по месту жительства граждане обязаны обратиться с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в чипе паспорта образца 2017 года.
Изменения в чип паспорта образца 2017 года вносятся в присутствии гражданина на основании данных, содержащихся в ЕГРН.
При отсутствии в ЕГРН соответствующих сведений гражданин представляет подтверждающие документы, на основании которых сотрудником территориального подразделения вносятся соответствующие изменения в ЕГРН, с последующим внесением изменений в чип паспорта образца 2017 года.
С перечнем документов, необходимых для оформления паспорта образца 2017 года и общегражданского паспорта, порядком приема, оформления документов и их выдачи можно ознакомиться здесь здесь.

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