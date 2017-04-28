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Кто из боксеров представит Кыргызстан на чемпионате Азии — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423077-ru.html

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Дожди и грозы — погода по Кыргызстану на 28 апреля

28 апреля 2017, 9:34       Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Девять боксеров представят Кыргызстан на чемпионате Азии, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Континентальное первенство будет проходить с 30 апреля по 7 мая. Боксеры из Кыргызстана представлены в девяти весовых категориях.
В состав сборной вошли следующие спортсмены:
<ul> <li>Мирлан Туркбай уулу,</li> <li>Азат Усеналиев, </li> <li>Сирожидин Абдуллаев,</li> <li>Омурбек Малабеков,</li> <li>Нурлан Кобашев,</li> <li>Эрмек Сакенов,</li> <li>Ыктыяр Шабданбаев,</li> <li>Эркин Адылбек уулу,</li> <li>Сергей Паренко.</li> </ul> Возглавляют делегацию главный тренер Адылкан Бекболотов и старший наставник Айбек Абдымомунов.
На первенстве Азии, кроме медалей, будут разыграны 60 лицензий на Чемпионат мира по боксу, который пройдет в Германии с 25 августа по 7 сентября.

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