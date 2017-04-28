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В Москве неизвестный облил зеленкой Алексея Навального

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423076-ru.html

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28 апреля 2017, 9:15       Комментарии

В Москве неизвестный облил зеленкой оппозиционера Алексея Навального. Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, это произошло на выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией, откуда Навальный направлялся на выступление на Global Event Forum.
После нападения оппозиционера забрали в больницу – зеленка попала ему в глаз. Политику диагностировали "химический ожог правого глаза".
Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков рассказал, что сейчас политик помещен в больницу. "Он пока находится там. Глаз видит, но болит. К чему это приведет, пока непонятно. Полицейские приняли заявление, но изымать [записи с] камеры видеонаблюдения явно не торопятся. Мы будем требовать расследования и возбуждения уголовного дела. На кампанию это [нападение] не повлияет", – рассказал Волков.
В марте Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Несмотря на нападение, политик выступил перед своими сторонниками.
Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выдвижение оппозиционера уже поддержали более 400 тысяч россиян, по всей стране к настоящему времени открыты 25 предвыборных штабов политика.
В марте основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. После этого по всей России прошли антикоррупционные акции протеста.

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