В Москве неизвестный облил зеленкой Алексея Навального

28 апреля 2017, 9:15 Комментарии

В Москве неизвестный облил зеленкой оппозиционера Алексея Навального. Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, это произошло на выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией, откуда Навальный направлялся на выступление на Global Event Forum.

После нападения оппозиционера забрали в больницу – зеленка попала ему в глаз. Политику диагностировали "химический ожог правого глаза".

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков рассказал, что сейчас политик помещен в больницу. "Он пока находится там. Глаз видит, но болит. К чему это приведет, пока непонятно. Полицейские приняли заявление, но изымать [записи с] камеры видеонаблюдения явно не торопятся. Мы будем требовать расследования и возбуждения уголовного дела. На кампанию это [нападение] не повлияет", – рассказал Волков.

В марте Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Несмотря на нападение, политик выступил перед своими сторонниками.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выдвижение оппозиционера уже поддержали более 400 тысяч россиян, по всей стране к настоящему времени открыты 25 предвыборных штабов политика.

В марте основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. После этого по всей России прошли антикоррупционные акции протеста.