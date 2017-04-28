В Германии одобрен запрет на ношение паранджи

28 апреля 2017, 9:29 Комментарии

В Бундестаге одобрили законопроект, запрещающий носить одежду, полностью закрывающую лицо. Действие документа будет распространяться на госслужащих, судей и военных, пишет "Комсомольская правда".

Решение принято после того, как канцлер Ангела Меркель призвала ввести ограничения на паранджу везде, где только это возможно сделать юридически, передает агентство Reuters.

"Интеграция, помимо прочего, означает, что мы должны ясно продемонстрировать и привить наши ценности, а также показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам. Законопроект, который мы одобрили, вносит в это дело большой вклад", – заявил глава МВД ФРГ Томас де Мезьер.

Отмечается, что в Германию за последние два года прибыли более миллиона мигрантов, многие из них мусульмане с Ближнего Востока.