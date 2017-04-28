13 военнослужащих Вооруженных сил КР предстанут пред судом за кражу оружия со склада ГПС

28 апреля 2017, 9:40 Комментарии

13 бывших и действующих военнослужащих Вооруженных сил КР, сотрудников органов внутренних дел и гражданские лица предстанут пред судом за кражу оружия со склада ГПС, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

27 апреля Военной прокуратурой окончено производство и направлено в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное по фактам хищения и незаконной реализации огнестрельного оружия, боеприпасов и других материально-технических средств, хранящихся в одном из войсковых подразделений Государственной пограничной службы.

"Следствием установлено, что с 2014 по 2016 годы группа лиц по предварительному сговору занималась тайным хищением из войсковой части ГПС КР огнестрельного оружия, боеприпасов и других материально-технических средств. Похищенные в большом количестве эти средства в последующем реализовывались разным лицам. 13 лицам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями "хищение огнестрельного оружия и боеприпасов", "незаконные приобретение, сбыт, передача, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "незаконное изготовление взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств", "незаконные приобретение, хранение, наркотических средств", "присвоение и растрата вверенного имущества", "изготовление поддельных документов" и "укрывательство преступления" УК КР. Обвиняемыми по делу проходят действующие и бывшие военнослужащие Вооруженных сил, сотрудник органов внутренних дел республики, так и гражданские лица", – говорится в сообщении.

Уголовное дело окончено производством и направлено в суд, при этом, следствие в отношении должностных лиц ГПС КР, допустивших хищение из войсковой части, продолжается.