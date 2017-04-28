Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Германии одобрен запрет на ношение паранджиВ Германии одобрен запрет на ношение паранджиСкончался брат премьер-министра Сооронбая ЖээнбековаСкончался брат премьер-министра Сооронбая Жээнбекова

Протестующие захватили парламент Македонии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359048_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423072-ru.html

Похожие новости

В парламенте "Кумтор" назвали единственной "дойной коровой" для бюджета

Парламент принял отчет правительства за 2016 год

В парламенте требуют привлечь к ответственности Сарпашева за 40 млн ущерба

Парламент перешел к обсуждению отчета правительства

В парламенте предложили объединить Финразведку и ГСБЭП

28 апреля 2017, 9:22       Комментарии

В столице Македонии Скопье толпа демонстрантов ворвалась в здание парламента. В результате штурма пострадал лидер македонских социал-демократов и наиболее вероятный претендент на пост премьера Зоран Заев, передает Би-би-си.
Протестующие выступают против избрания спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.
За кандидатуру Джафери проголосовали социал-демократы и этнические албанские партии - 62 из 120 депутатов Собрания (парламента). Этого оказалось достаточно для избрания Джафери спикером - ему нужно было получить больше половины голосов.
Штурм парламента устроило общественное движение "За единую Македонию". Это сторонники партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО) бывшего премьера страны Николая Груевского.
Протестующие - около 200 человек - проникли сначала в фойе здания, а затем и в зал заседаний. Некоторые из них были в масках. Свидетели штурма видели битое стекло на полу в парламенте и следы крови в коридорах.
Помимо Заева и нескольких депутатов оппозиционного Социал-демократического союза Македонии, пострадал парламентарий-албанец Зиядин Села.
Как сообщает агентство Рейтер, полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов и дать депутатам и политикам выйти из здания.
Операцию освобождения депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента, проводило спецпоздразделение МВД Македонии.
Помимо Заева и нескольких депутатов оппозиционного Социал-демократического союза Македонии, пострадал парламентарий-албанец Зиядин Села.
Как сообщает агентство Рейтер, полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов и дать депутатам и политикам выйти из здания.
Операцию освобождения депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента, проводило спецпоздразделение МВД Македонии.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум