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Бундестаг Германии одобрил запрет скрывающей лицо одежды

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359049_by...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423071-ru.html

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28 апреля 2017, 9:33       Комментарии

Нижняя палата парламента Германии - Бундестаг приняла в четверг, 27 апреля, законопроект, запрещающий ряду категорий граждан носить на работе одежду, полностью закрывающую лицо. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters. Запрет коснется гражданских служащих, судей и военных.
Решение было принято после того, как в декабре 2016 года канцлер Ангела Меркель призвала к запрету на использование элементов мусульманской одежды, закрывающих лицо.
В последние два года Германия испытывает сложности из-за миллиона прибывших в страну мигрантов, многие из которых являются мусульманами с Ближнего Востока. Широко распространены опасения по поводу их интеграции в немецкое общество.
"Интеграция также означает, что мы должны четко разъяснять и распространять наши ценности, а также то, где лежат границы нашей толерантности по отношению к другим культурам", - сказал министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер. "Законопроект, который мы согласовали, вносит важный вклад в это", - добавил он.

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