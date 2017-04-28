Список мероприятий на 9 Мая в Бишкеке — Госагентство спорта

28 апреля 2017, 9:09 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта представило программу соревнований, приуроченных к празднованию 72-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кубок Центральный Азии по тогуз коргоолу С 6 по 11 мая в Национальной библиотеке будет проходить VI Кубок Центральный Азии по тогуз коргоолу. Ожидается участие спортсменов из Бишкека и регионов КР, а также стран ближнего зарубежья. Состязания будут проводиться среди мужчин и женщин, юношей и девушек от 12 лет в личном и командном зачетах.

Республиканский турнир по кыргызско-классической борьбе 9 мая во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула пройдет турнир по кыргызско-классической борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза Самата Садыкова. Участие в соревнованиях республиканского уровня примут борцы из Бишкека, Оша и всех семи областей страны. Взвешивание и регистрация спортсменов состоятся во Дворце спорта 8 мая.

Конноспортивные игры 9 мая на столичном ипподроме "Ак-Кула" пройдут конноспортивные игры, приуроченные к празднованию Дня Победы, а также посвященные памяти народного артиста СССР Суйменкула Чокморова и знаменитого каскадера Усена Кудайбергенова. В программу мероприятий вошли кок-бору, конные скачки, эр эниш и салбуурун.

С 4 по 7 мая пройдут матчи группового этапа по кок-бору. Матч за третье место и финальная игра запланированы на 9 мая. Жеребьевка пройдет 3 мая в 17.00.

Также 9 мая будут организованы скачки по девяти дисциплинам. Кроме того, состоятся соревнования по эр эниш (борьба верхом на коне) и салбуурун (традиционная охота).

В рамках мероприятия пройдут показательные выступления спортсменов и каскадеров федерации "Тайманбас".

Программа соревнований на ипподроме 9 мая:

<ul> <li>08.30-09.30 - финальные состязания по эр эниш;</li> <li>09.30-11.00 - кок-бору (игра за третье место);</li> <li>11.00-11.30 - соревнования по салбуурун;</li> <li>11.30-12.00 - показательные выступления каскадеров;</li> <li>12.00-13.30 - кок-бору (финал);</li> <li>14.00-18.00 - конные скачки (девять видов).</li> </ul>