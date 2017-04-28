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Список мероприятий на 9 Мая в Бишкеке — Госагентство спорта

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423069-ru.html

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28 апреля 2017, 9:09       Комментарии

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Кубок Центральный Азии по тогуз коргоолу С 6 по 11 мая в Национальной библиотеке будет проходить VI Кубок Центральный Азии по тогуз коргоолу. Ожидается участие спортсменов из Бишкека и регионов КР, а также стран ближнего зарубежья. Состязания будут проводиться среди мужчин и женщин, юношей и девушек от 12 лет в личном и командном зачетах.
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С 4 по 7 мая пройдут матчи группового этапа по кок-бору. Матч за третье место и финальная игра запланированы на 9 мая. Жеребьевка пройдет 3 мая в 17.00.
Также 9 мая будут организованы скачки по девяти дисциплинам. Кроме того, состоятся соревнования по эр эниш (борьба верхом на коне) и салбуурун (традиционная охота).
В рамках мероприятия пройдут показательные выступления спортсменов и каскадеров федерации "Тайманбас".
Программа соревнований на ипподроме 9 мая:
<ul> <li>08.30-09.30 - финальные состязания по эр эниш;</li> <li>09.30-11.00 - кок-бору (игра за третье место);</li> <li>11.00-11.30 - соревнования по салбуурун;</li> <li>11.30-12.00 - показательные выступления каскадеров;</li> <li>12.00-13.30 - кок-бору (финал);</li> <li>14.00-18.00 - конные скачки (девять видов).</li> </ul>

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