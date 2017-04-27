Возрождение тимуровского движения

28 апреля 2017, 8:43 Комментарии

В Первомайском районе г. Бишкеке планируют воссоздать движение тимуровцев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В столичной школе №61 состоялся семинар-конференция на тему: "Новые тимуровцы и волонтерское движение в школах Первомайского района".

Целью данной конференции является патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение движения тимуровцев по оказанию помощи пожилым людям.

На конференции были заслушаны доклады молодых педагогов школ района на тему: "Неформальные методы обучения в школах", а также доклады по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Тиму́ровец - понятие из советских времён, обозначающее образцового пионера, безвозмездно совершающего хорошие поступки на благо социалистического общества. Происходит от книги Аркадия Гайдара "Тимур и его команда", герой которой, Тимур, организовал отряд ребят, тайно помогавший семьям фронтовиков, пожилым или больным людям.

После появления этой книги стало зарождаться неформальное тимуровское движение. Тимуровцы стали частью советской идеологической системы, сохраняя при этом некоторый дух волонтерства.