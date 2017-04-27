В университете Беркли появился курс для фанатов "Игры Престолов"

28 апреля 2017, 8:58 Комментарии

Как сообщает TJournal со ссылкой на Mashable, в Калифорнийском университете в Беркли открыли шестинедельный летний курс "Лингвистика "Игры Престолов" и искусство создания языков", доступный для 40 студентов, желающих разобраться в особенностях образования языков.

Дотракийский язык будет преподавать сам Дэвид Петерсон, автор искусственных языков в сериале.

"Студенты курса научатся придумывать реалистичные языки, максимально повторяющие особенности и причуды языков народов мира. Мы не будем фокусироваться на создании языка пришельцев или пародий на другие языки", - говорит Петерсон.

Первое занятие курса пройдет 22 мая, курс продолжится до конца июня.