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В университете Беркли появился курс для фанатов "Игры Престолов"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359037_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423066-ru.html

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28 апреля 2017, 8:58       Комментарии

Как сообщает TJournal со ссылкой на Mashable, в Калифорнийском университете в Беркли открыли шестинедельный летний курс "Лингвистика "Игры Престолов" и искусство создания языков", доступный для 40 студентов, желающих разобраться в особенностях образования языков.
Дотракийский язык будет преподавать сам Дэвид Петерсон, автор искусственных языков в сериале.
"Студенты курса научатся придумывать реалистичные языки, максимально повторяющие особенности и причуды языков народов мира. Мы не будем фокусироваться на создании языка пришельцев или пародий на другие языки", - говорит Петерсон.
Первое занятие курса пройдет 22 мая, курс продолжится до конца июня.

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