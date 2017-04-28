Positiff: В Таласе начали решать жилищные вопросы милиционеров

28 апреля 2017, 8:24 Комментарии

Радостная весть от главы МЧС К.Боронов: Разрушилось меньше дамбы, чем они думали Депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуратов ("Республика - Ата-Журт") считает, что действий Министерства чрезвычайных ситуаций по профилактике ЧС не достаточно.

На заседании парламента 27 апреля он спросил главу МЧС Кубатбек Боронов, какую максимальную мощность реки Кок-Арт могут выдержать дамбы.

"Она называется критической - 270 кубометров в секунду. Это уровень гидропоста "Михайловка", - ответил министр.

"А почему разрушаются дамбы? Почему не мониторите?", - поинтересовался депутат.

К.Боронов ответил, что при строительстве дамб были использованы инертные материалы. "Проверять не входит в наши обязанности. Этим должна заниматься Экотехинспекция", - сказал глава ведомства.

Парламентарий посчитал, что МЧС не справится с поставленной задачей. "Сейчас солдаты мешки с песком ставят. Выдавайте габионные сетки населению, пусть помогают", - посоветовал К.Баймуратов.

К.Боронов ответил, что жители, органы местной власти помогают бороться со стихией. "Дамба, которая вчера была разрушена, была построена в 1970 году и отслужила свой срок. Мы все необходимое предпринимаем. На самом деле, мы легче перенесли, чем думали", - отметил он.

Китайцев поймали за руки: 9 из 18 компаний Китая, которые поставляли в 2016 году мясо птицы, не существуют

Депутат Улукбек Ормонов ("Бир Бол") сегодня, 27 апреля, в ходе заседания пленарного заседания парламента сказал, что бюджет государства потерял порядка 1 млрд сомов из-за запрета ввоза мяса птицы из Китая.

По его словам, в 2017 году Госветинспекция уже 4 месяц не пропускает из Китая мясо птицы, поскольку они не успели в 2016 году съездить туда и проверить заводы, где производят мясо птицы.

"Когда вы поедете туда с проверкой заводов? Таджикистан и Узбекистан уже проверили и пропускают на сегодня мясо птицы из Китая", - сказал он.

По словам главы Госветинспекции Калысбека Жумаканова, как Кыргызстан вошел в ЕАЭС, он уже не имеет права ездить в Китай с проверкой один.

"Теперь Кыргызстан может поехать с проверкой только с другими странами ЕАЭС. Только вчера Китай нам предоставил вопросник, сегодня мы переводим его с английского на русский", - сказал он.

Как сообщил он, в 2016 году 18 предприятий Китая завезли в Кыргызстан 38 тыс. тонн мяса птицы.

"Однако 9 из 18 предприятий, оказалось, что не существуют", - сказал он.

Полностью электронное правительство заработает с 1 июля. Если сдержат слово

Полностью электронное правительство заработает с 1 июля, сказал председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

Как сообщил он 27 апреля на заседании Жогорку Кенеша, электронное правительство уже работает.

"Ядро уже есть. Ведется оцифровка материалов. Полностью система с 1 июля заработает", - добавил глава Госкомсвязи.

В Таласе начали строить две квартиры барачного типа для сотрудников правоохранительных органов

В церемонии закладки капсулы приняли участие высшее руководство области и областного центра: полпред Дайыр Кенекеев, мэр Айдарбек Жузупбеков и руководство УВД.

Сметная стоимость проекта составляет 3 млн сомов. Строительные работы планируется завершить через 90 дней. Плательщиком выступает Фонд благосостояния Бакуват Талас. Учредитель фонда - ОсОО Альянс Алтын (юридический адрес - участок Жеруй). Подрядчик - Bivikom Ltd. (учредитель - Чолоев Нурлан Мамбетакунович).