До 300 новых троллейбусов в Бишкеке — планы мэрии

28 апреля 2017, 8:42 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Мэрия Бишкека планирует закупить от 100 до 300 троллейбусов в ближайшие три года, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан заместитель начальника Управления городского транспорта Нурлан Атыканов.

По его словам, сейчас столичные власти ведут переговоры с частными инвесторами и заводом-изготовителем.

"Пока рано говорить об этом подробно, но такие планы есть. Вопрос находится на стадии переговоров. Мэрия также рассматривает и другие варианты", - сказал Атыканов.

Кроме того, он отметил, что после закупки 50 троллейбусов в Бишкеке появятся еще три маршрута.