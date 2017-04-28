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Новости Кыргызстана

В Австралии торговец наркотиками избежал тюрьмы благодаря деловой смекалкеВ Австралии торговец наркотиками избежал тюрьмы благодаря деловой смекалке

До 300 новых троллейбусов в Бишкеке — планы мэрии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423064-ru.html

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28 апреля 2017, 8:42       Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Мэрия Бишкека планирует закупить от 100 до 300 троллейбусов в ближайшие три года, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан заместитель начальника Управления городского транспорта Нурлан Атыканов.
По его словам, сейчас столичные власти ведут переговоры с частными инвесторами и заводом-изготовителем.
"Пока рано говорить об этом подробно, но такие планы есть. Вопрос находится на стадии переговоров. Мэрия также рассматривает и другие варианты", - сказал Атыканов.
Кроме того, он отметил, что после закупки 50 троллейбусов в Бишкеке появятся еще три маршрута.

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