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NASA обнаружило ледяную планету, подобную Земле

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359004_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423063-ru.html

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28 апреля 2017, 8:13       Комментарии

Космическое агентство NASA обнаружило ранее неизвестную планету с массой, равной массе Земли, которая отдалена от звезды, вокруг которой она вращается, на такое же расстояние, на какое Земля отдалена от Солнца, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт организации.
"Эта ледяная планета является самой малой планетой, найденной через процедуру микролинзирования", - сказал сотрудник NASA Йосси Шварцвальд.
Звезда обнаруженной планеты, которая получила название OGLE-2016-BLG-1195Lb, слишком тусклая, что минимизирует шансы на наличие жизни на ледяном близнеце Земли.

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