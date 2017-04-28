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В Европе наблюдается эпидемия кори, в Кыргызстане ситуация стабильная

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359012_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423062-ru.html

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28 апреля 2017, 8:15       Комментарии

В Кыргызстане ситуация по кори и краснухе стабильная. Об том сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики (РЦИ) Министерства здравоохранения КР.
По итогам первого квартала 2017 года всего подозрительных на корь и краснуху составляет 55 случаев, из которых лабораторно подтвержден один случай кори в марте, зарегистрированный в г. Кара-Балта Чуйской области. Сыворотки больного отправлены в Институт эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского г. Москвы для ретестирования, результаты которого были положительными.
Кроме этого, лабораторно подтверждены два случая краснухи у больных г. Бишкек и Аламудунского района Чуйской области.
При этом РЦИ информирует о том, что в странах Европейского региона с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Данные об этом получены от Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Общее число пострадавших составляет более 4 тыс. человек. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах. В некоторых случаях - с летальным исходом. Заражения корью были и среди медицинских работников.
В связи с этим Министерство здравоохранения КР просит туристов Кыргызстана учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

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