В Европе наблюдается эпидемия кори, в Кыргызстане ситуация стабильная

28 апреля 2017, 8:15 Комментарии

В Кыргызстане ситуация по кори и краснухе стабильная. Об том сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики (РЦИ) Министерства здравоохранения КР.

По итогам первого квартала 2017 года всего подозрительных на корь и краснуху составляет 55 случаев, из которых лабораторно подтвержден один случай кори в марте, зарегистрированный в г. Кара-Балта Чуйской области. Сыворотки больного отправлены в Институт эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского г. Москвы для ретестирования, результаты которого были положительными.

Кроме этого, лабораторно подтверждены два случая краснухи у больных г. Бишкек и Аламудунского района Чуйской области.

При этом РЦИ информирует о том, что в странах Европейского региона с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Данные об этом получены от Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Общее число пострадавших составляет более 4 тыс. человек. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах. В некоторых случаях - с летальным исходом. Заражения корью были и среди медицинских работников.

В связи с этим Министерство здравоохранения КР просит туристов Кыргызстана учитывать данную ситуацию при планировании поездок.