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В Австралии торговец наркотиками избежал тюрьмы благодаря деловой смекалке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359023_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423061-ru.html

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28 апреля 2017, 8:27       Комментарии

Верховный суд Брисбена приговорил 20-летнего торговца метамфетамином Броди Гэри Саттерли к трём годам условно. Судья Энн Лайонс обосновала мягкий приговор отсутствием криминального прошлого у подсудимого и его деловыми навыками, которые он применил в незаконном бизнесе, сообщает TJournal.
По данным суда, Саттерли предоставлял покупателям полный прейскурант на продукцию, систему скидок, программу возмещения в случае, если товар их не устраивал, а также взимал проценты у должников. Он собирал отзывы о своём продукте, рекламировал его, предлагал аксессуары для его употребления и обсуждал бизнес-стратегию со своими коллегами.
Судья похвалила подсудимого: "Дело у вас не самое хорошее, но бизнес-модель отличная". После оглашения приговора она посоветовала парню "применить свои навыки в другом бизнесе, чтобы не возвращаться в суд снова".
Броди Гэри Саттерли был арестован полицией в июне 2016 года. Его нашли пьяным в машине, где после обыска обнаружили наркотики.
Саттерли вырос в нищете с родителями, страдающими алкогольной и наркотической зависимостью. Его мать сообщила суду, что сына никогда не учили отличать правильное от неправильного.
По данным Национального центра исследований алкогольных и наркотических веществ, за последние пять лет употребление метамфетамина в Австралии выросло в три раза. В стране насчитывается около 250 000 жителей, зависимых от наркотика. Население Австралии превышает 24 миллиона человек.

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