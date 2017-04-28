В Австралии торговец наркотиками избежал тюрьмы благодаря деловой смекалке

28 апреля 2017, 8:27 Комментарии

Верховный суд Брисбена приговорил 20-летнего торговца метамфетамином Броди Гэри Саттерли к трём годам условно. Судья Энн Лайонс обосновала мягкий приговор отсутствием криминального прошлого у подсудимого и его деловыми навыками, которые он применил в незаконном бизнесе, сообщает TJournal.

По данным суда, Саттерли предоставлял покупателям полный прейскурант на продукцию, систему скидок, программу возмещения в случае, если товар их не устраивал, а также взимал проценты у должников. Он собирал отзывы о своём продукте, рекламировал его, предлагал аксессуары для его употребления и обсуждал бизнес-стратегию со своими коллегами.

Судья похвалила подсудимого: "Дело у вас не самое хорошее, но бизнес-модель отличная". После оглашения приговора она посоветовала парню "применить свои навыки в другом бизнесе, чтобы не возвращаться в суд снова".

Броди Гэри Саттерли был арестован полицией в июне 2016 года. Его нашли пьяным в машине, где после обыска обнаружили наркотики.

Саттерли вырос в нищете с родителями, страдающими алкогольной и наркотической зависимостью. Его мать сообщила суду, что сына никогда не учили отличать правильное от неправильного.

По данным Национального центра исследований алкогольных и наркотических веществ, за последние пять лет употребление метамфетамина в Австралии выросло в три раза. В стране насчитывается около 250 000 жителей, зависимых от наркотика. Население Австралии превышает 24 миллиона человек.