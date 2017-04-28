Negatiff: Система правосудия: пострадавший по делу экс-прокурора Оша грозится самоподжогом

28 апреля 2017, 8:15 Комментарии

Пострадавший по делу экс-прокурора Оша К.Кадыралиева заявил, что сожжет себя у Жогорку Кенеша в случае, если дело отправят на дорасследование

Пострадавший по делу экс-прокурора города Ош Канжара Кадыралиева Мирлан Жолдошев 27 апреля в Бишкеке заявил, что в случае, если дело отправят на дорасследование, он сожжет себя у здания Жогоку Кенеша.

У Белого дома М.Жолдошев с семьей 27 апреля провел акцию протеста.

По его словам, 28 апреля суд перейдет к прениям и далее к приговору.

Чем занимаются в мэрии Оша есть 4 вице-мэра?

В мэрии города Ош есть 4 вице-мэра, чем они занимаются, спросил депутат Искендер Матраимов (СДПК) 27 апреля на заседании парламента.

"Я уже задавал вопрос по структуре и сокращению штата госаппарата. Например, райгосадминистрации. Много людей, мало работы", - напомнил он.

Дороги в Кыргызстане выше мирового уровня. По стоимости

Стоимость строительства дорог в Кыргызстане выше, чем в США и Европе. Об этом 27 апреля сказала экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова на круглом столе в Бишкеке на тему: "Экономика: цифры и реальность".

По ее словам, на 1 км дорог в Кыргызстане тратится в районе $0,7-$1,3 млн при сроке службы 5 лет, в то время как в России стоимость составляет $0,3-0,9 млн, в Китае - $0,9 млн при сроке 25 лет.

"Если сделать поправку затрат на срок службы построенных дорог, получается фактически дороги строятся в Кыргызстане дороже, чем в Европе и США. За 30 лет на 1 км дороги мы должны потратить от $4 до $18 млн, когда как в Германии потратят до $4 млн. Что предпринимает правительство для фискальной стабилизации? Следуя указу президента, Кыргызстан увеличит заимствования для решения сиюминутных задач, а с государственным долгом пусть разбираются наши внуки. При этом президент ни разу не сказал, что надо брать деньги в кредит и эффективно их использовать. Он говорит: берите и стройте дороги, которые потом оказываются золотыми", - сказала она.

Родители парня, сбившего двух школьников, просят родителей детей отказаться от претензий

Министр внутренних дел Улан Исраилов подтвердил, что родители парня, сбившего двух школьников в Бишкеке, просят родителей детей написать встречное заявление.

На заседании Жогорку Кенеша 27 апреля депутат Алтынбек Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс") спросил, на самом ли деле виновник дорожно-транспортного происшествия ранее привлекался к ответственности за гибель человека.

"Да, в 2015 году. Но родственники погибшего написали встречное заявление, и уголовное дело было прекращено", - ответил глава МВД.

Парламентарий поинтересовался, верна ли информация о том, что сейчас его родители просят родителей написать заявление и отказаться от претензий.

"Есть такая информация, это правда. Мы по ней работаем", - сообщил У.Исраилов.