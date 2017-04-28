В Бишкеке в новом учебном году откроется школа с изучением китайского языка

28 апреля 2017, 8:08 Комментарии

Группа депутатов горкенеша проинспектировала ход строительства новой средней общеобразовательной школы с изучением китайского языка, расположенная в микрорайоне Джал.

Проектная мощность образовательного учреждения составляет 660 мест. Здание школы состоит из трех блоков, два двухэтажных и один трехэтажный. Общая площадь здания составляет 6000 квадратных метров. В школе имеется актовый зал, рассчитанный на 200 посадочных мест, спортивный зал с общей площадью 751 квадратный метр, 2 компьютерных зала технически оснащенные, столовая и современные классы. Для занятий на свежем воздухе предусмотрено футбольное поле.

Для строительства средней школы был выделен земельный участок площадью 244 га.

Планируется, что в новый учебный года школа примет своих первых учеников.

Средняя общеобразовательная школа построена на средства китайского гранта, в размере 546 млн. сомов, из них 7 млн. сомов выделены из городского бюджета.