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В Бишкеке в новом учебном году откроется школа с изучением китайского языка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359044_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423059-ru.html

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28 апреля 2017, 8:08       Комментарии

Группа депутатов горкенеша проинспектировала ход строительства новой средней общеобразовательной школы с изучением китайского языка, расположенная в микрорайоне Джал.
Проектная мощность образовательного учреждения составляет 660 мест. Здание школы состоит из трех блоков, два двухэтажных и один трехэтажный. Общая площадь здания составляет 6000 квадратных метров. В школе имеется актовый зал, рассчитанный на 200 посадочных мест, спортивный зал с общей площадью 751 квадратный метр, 2 компьютерных зала технически оснащенные, столовая и современные классы. Для занятий на свежем воздухе предусмотрено футбольное поле.
Для строительства средней школы был выделен земельный участок площадью 244 га.
Планируется, что в новый учебный года школа примет своих первых учеников.
Средняя общеобразовательная школа построена на средства китайского гранта, в размере 546 млн. сомов, из них 7 млн. сомов выделены из городского бюджета.

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