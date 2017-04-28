Муфтий М.Токтомушев встретился с послом Катара

28 апреля 2017, 3:53 Комментарии

Муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев встретился с послом Катара в Кыргызской Республике Мохаммедом бин Арар Аль Наимом. Как сообщает пресс-служба ДУМК, во время встречи муфтий Кыргызстана выразил благодарность посольству за его ежегодный вклад в организации ифтаров.

Также на встрече стороны обсудили повышение квалификации в сфере религиозно-духовного образования и изучения арабского языка для кыргызских имамов, организованное министерством вакуфов и исламских дел.

В свою очередь посол высоко оценил важную роль духовного управления мусульман Кыргызстана в служении Исламу в стране.