Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Средний возраст госслужащих-мужчин составляет 42 года, госслужащих-женщин — 41 годСредний возраст госслужащих-мужчин составляет 42 года, госслужащих-женщин — 41 год

Муфтий М.Токтомушев встретился с послом Катара

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423057-ru.html

Похожие новости

Осторожно! Эвакуировать авто за неправильную парковку начнут уже послезавтра

Бизнесмена Кыргызстана и Катара обсудили вопросы сотрудничества

Порошенко уволил посла Украины в Кыргызстане

Пострадавшим в авиакатастрофе в с. Дача-СУ перечислены деньги со спецсчета

Деньги со спецсчета МЧС перечислены родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в с.Дача СУ

28 апреля 2017, 3:53       Комментарии

Муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев встретился с послом Катара в Кыргызской Республике Мохаммедом бин Арар Аль Наимом. Как сообщает пресс-служба ДУМК, во время встречи муфтий Кыргызстана выразил благодарность посольству за его ежегодный вклад в организации ифтаров.
Также на встрече стороны обсудили повышение квалификации в сфере религиозно-духовного образования и изучения арабского языка для кыргызских имамов, организованное министерством вакуфов и исламских дел.
В свою очередь посол высоко оценил важную роль духовного управления мусульман Кыргызстана в служении Исламу в стране.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум