28 апреля 2017, 0:26 Комментарии

Средний возраст госслужащих-мужчин составляет 42 года, госслужащих-женщин - 41 год. Об этом говорится в данных Госкадровой службы на начало 2017 года.

Наибольшая численность госслужащих относится к возрастному составу от 25 до 34 лет - 4416 человек или 28,2%. В составе женщин аналогичная картина - наибольшая численность относится к возрастному составу от 25 лет до 34 лет - 1874 женщин или 27,4% численности женщин-госслужащих.

Наименьшая численность госслужащих относится к возрастному составу старше 65 лет - 221 человек или 1,4%, из них 65 женщин или 1% численности женщин-госслужащих.