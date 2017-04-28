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Новости Кыргызстана

В 2015 году двух человек привлекли к уголовной ответственности за нарушение законодательства по охране водных ресурсовВ 2015 году двух человек привлекли к уголовной ответственности за нарушение законодательства по охране водных ресурсов

Средний возраст госслужащих-мужчин составляет 42 года, госслужащих-женщин — 41 год

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423056-ru.html

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28 апреля 2017, 0:26       Комментарии

Средний возраст госслужащих-мужчин составляет 42 года, госслужащих-женщин - 41 год. Об этом говорится в данных Госкадровой службы на начало 2017 года.
Наибольшая численность госслужащих относится к возрастному составу от 25 до 34 лет - 4416 человек или 28,2%. В составе женщин аналогичная картина - наибольшая численность относится к возрастному составу от 25 лет до 34 лет - 1874 женщин или 27,4% численности женщин-госслужащих.
Наименьшая численность госслужащих относится к возрастному составу старше 65 лет - 221 человек или 1,4%, из них 65 женщин или 1% численности женщин-госслужащих.

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