В Узгене оползень может накрыть более 30 домов

27 апреля 2017, 22:47 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. В Узгенском районе Ошской области оползень может накрыть 33 дома, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Сейчас земляная масса находится между селами Маркс и Курбу-Таш. Жителей Курбу-Таша эвакуировали.

© Фото / пресс-служба МЧС КРВ Узгенском районе Ошской области оползень может накрыть 33 дома "18 семей переселили к родственникам, 15 человек разместились в палатках", - рассказали в пресс-службе.

Эвакуировали жителей всех домов, находящихся на небезопасном расстоянии от оползня.

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