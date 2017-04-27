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В Узгене оползень может накрыть более 30 домов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423054-ru.html

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На юге страны оползень накрыл трех местных жителей, двоих удалось спасти

27 апреля 2017, 22:47       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. В Узгенском районе Ошской области оползень может накрыть 33 дома, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
Сейчас земляная масса находится между селами Маркс и Курбу-Таш. Жителей Курбу-Таша эвакуировали.
© Фото / пресс-служба МЧС КРВ Узгенском районе Ошской области оползень может накрыть 33 дома "18 семей переселили к родственникам, 15 человек разместились в палатках", - рассказали в пресс-службе.
Эвакуировали жителей всех домов, находящихся на небезопасном расстоянии от оползня.
Карту возможных стихийных бедствий в стране смотрите в материале Sputnik Кыргызстане>>

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