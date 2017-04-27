В садике женщина кричит на детей и толкает их — очевидец прислал видео

27 апреля 2017, 21:26 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. В одном из детских садов Бишкека женщина кричала на ребенка и толкала его, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец инцидента. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033116850'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033116850'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ садике женщина кричит на детей и толкает их — очевидец прислал видео

По ее словам, это произошло в четверг, 27 апреля, около 11.00 в одном из детсадов в 8-м микрорайоне.

"Крик этой женщины я услышала через окно. Не успела снять, как она толкала ребенка в голову, когда он пытался встать со скамейки. Как я поняла, он хотел пить, но она кричала на него и отказывала", - сообщила очевидец.

Корреспондент агентства Sputnik Кыргызстан связался с начальником Управления образования при мэрии Бишкека Сауле Мейрмановой. Она пообещала разобраться в инциденте.