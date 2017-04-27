Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Казахстанский телеканал начнет вещать на кыргызском языкеКазахстанский телеканал начнет вещать на кыргызском языке

В садике женщина кричит на детей и толкает их — очевидец прислал видео

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423053-ru.html

Похожие новости

Жертвам комфортнее разговаривать с женщиной-милиционером, - эксперт

Женщина-милиционер: Нам в органах не делают поблажек

В центре Бишкека на пешеходном переходе сбили двоих человек — очевидец

Кыргызстанец подозревается в изнасиловании женщины в подмосковье

В Кыргызстане запустили инициативу "Женщины на рубеже ИКТ" (WIFI)

27 апреля 2017, 21:26       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. В одном из детских садов Бишкека женщина кричала на ребенка и толкала его, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец инцидента. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033116850'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033116850'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ садике женщина кричит на детей и толкает их — очевидец прислал видео
По ее словам, это произошло в четверг, 27 апреля, около 11.00 в одном из детсадов в 8-м микрорайоне.
"Крик этой женщины я услышала через окно. Не успела снять, как она толкала ребенка в голову, когда он пытался встать со скамейки. Как я поняла, он хотел пить, но она кричала на него и отказывала", - сообщила очевидец.
Корреспондент агентства Sputnik Кыргызстан связался с начальником Управления образования при мэрии Бишкека Сауле Мейрмановой. Она пообещала разобраться в инциденте.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум