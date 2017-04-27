Казахстанский телеканал начнет вещать на кыргызском языке

27 апреля 2017, 21:16 Комментарии

Национальный спутниковый телеканала Казахстана начнет вещать на кыргызском языке. Об этом сообщил генеральный директор ОТРК Илим Каыпбеков на своей странице в Facebook.

"Хорошая новость! Примерно с октября этого года одно из казахских ТВ каналов агентства Хабар - "Казах ТВ" начнёт вещание полностью и на кыргызском языке! Об этом только что мне сказал директор канала Тараков Андрей Юрьевич. Сейчас "Казах ТВ" вещает на трёх языках: казахском, русском и английском", - написал Карыпбеков.

"Казах ТВ" - это первый национальный спутниковый телевизионный канал Казахстана. Канал доступен в формате республиканского и международного вещания. Сигнал канала доступен на территории 118 государств, включая страны Северной и Центральной Америки, Западной и Восточной Европы, Азии, Австралии и Океании, Северной Африки и Ближнего Востока.