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Казахстанский телеканал начнет вещать на кыргызском языке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359042_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423052-ru.html

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27 апреля 2017, 21:16       Комментарии

Национальный спутниковый телеканала Казахстана начнет вещать на кыргызском языке. Об этом сообщил генеральный директор ОТРК Илим Каыпбеков на своей странице в Facebook.
"Хорошая новость! Примерно с октября этого года одно из казахских ТВ каналов агентства Хабар - "Казах ТВ" начнёт вещание полностью и на кыргызском языке! Об этом только что мне сказал директор канала Тараков Андрей Юрьевич. Сейчас "Казах ТВ" вещает на трёх языках: казахском, русском и английском", - написал Карыпбеков.
"Казах ТВ" - это первый национальный спутниковый телевизионный канал Казахстана. Канал доступен в формате республиканского и международного вещания. Сигнал канала доступен на территории 118 государств, включая страны Северной и Центральной Америки, Западной и Восточной Европы, Азии, Австралии и Океании, Северной Африки и Ближнего Востока.

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