Убедил — отчет премьер-министра принят Жогорку Кенешем

27 апреля 2017, 20:52 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Жогорку Кенеш признал отчет премьер-министра Сооронбая Жээнбекова за 2016 год удовлетворительным, сообщила пресс-служба правительства КР.

Жээнбеков ответил на вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны. В частности, рассказал о реализуемых инвестиционных проектах, развитии туристической отрасли, дорожно-транспортной инфраструктуры и результатах работы по борьбе с коррупцией.

"В условиях кризиса правительство обеспечило 100-процентное финансирование защищенных статей бюджета: заработная плата, отчисления в Соцфонд, расходы на медикаменты, питание, пособия и стипендии", - сказал премьер.

В отчете он отметил, что в прошлом году объем ВВП сложился в размере 458 миллиардов сомов, реальный темп роста по сравнению с 2015-м увеличился на 3,8 процента. Среднегодовой уровень инфляции составил 100,4 процента.

После обсуждения отчета лидеры парламентских фракций задали главе правительства вопросы. Премьер-министр заверил депутатов, что все замечания и пожелания будут учтены в дальнейшей работе кабмина.

Сооронбай Жээнбеков - второй премьер, сдавший отчет после 2010 года. Первым был Джоомарт Оторбаев. Всего за последние семь лет в Кыргызстане сменилось пять глав правительства: Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Жанторо Сатыбалдиев, Джоомарт Оторбаев, Темир Сариев.