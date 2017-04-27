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Убедил — отчет премьер-министра принят Жогорку Кенешем

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423051-ru.html

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27 апреля 2017, 20:52       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Жогорку Кенеш признал отчет премьер-министра Сооронбая Жээнбекова за 2016 год удовлетворительным, сообщила пресс-служба правительства КР.
Жээнбеков ответил на вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны. В частности, рассказал о реализуемых инвестиционных проектах, развитии туристической отрасли, дорожно-транспортной инфраструктуры и результатах работы по борьбе с коррупцией.
"В условиях кризиса правительство обеспечило 100-процентное финансирование защищенных статей бюджета: заработная плата, отчисления в Соцфонд, расходы на медикаменты, питание, пособия и стипендии", - сказал премьер.
В отчете он отметил, что в прошлом году объем ВВП сложился в размере 458 миллиардов сомов, реальный темп роста по сравнению с 2015-м увеличился на 3,8 процента. Среднегодовой уровень инфляции составил 100,4 процента.
После обсуждения отчета лидеры парламентских фракций задали главе правительства вопросы. Премьер-министр заверил депутатов, что все замечания и пожелания будут учтены в дальнейшей работе кабмина.
Сооронбай Жээнбеков - второй премьер, сдавший отчет после 2010 года. Первым был Джоомарт Оторбаев. Всего за последние семь лет в Кыргызстане сменилось пять глав правительства: Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Жанторо Сатыбалдиев, Джоомарт Оторбаев, Темир Сариев.

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