Долгожданный реванш: до боя между Шевченко и Нуньес остается недолго

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Кыргызстанская спортсменка, неоднократная чемпионка мира по смешанным боевым искусствам, муай-таю и кикбоксингу Валентина Шевченко в скором времени встретится в долгожданном реванш-поединке с бразильянкой Амандой Нуньес. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан мать спортсменки Елена Шевченко.

"Как подтвердила моя дочь Валентина, обе стороны дали согласие и сейчас идут переговоры насчет даты. Скоро будут известны точные сроки", - заявила Елена Шевченко.

Слова Валентины подтверждает недавний пост в Twitter самой Аманды Нуньес.

"Не беспокойтесь, ребята. Я скоро проведу защиту пояса. UFC работает над созданием потрясающего карда", - написала бразильянка на своей странице.

Don't worry guys. I will defend this belt soon. UFC is working on making an amazing card for all the fans