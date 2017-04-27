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Новости Кыргызстана

В ОАЭ судят россиянина-нелегала с паспортом КыргызстанаВ ОАЭ судят россиянина-нелегала с паспортом Кыргызстана

Долгожданный реванш: до боя между Шевченко и Нуньес остается недолго

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423050-ru.html

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27 апреля 2017, 19:50       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Кыргызстанская спортсменка, неоднократная чемпионка мира по смешанным боевым искусствам, муай-таю и кикбоксингу Валентина Шевченко в скором времени встретится в долгожданном реванш-поединке с бразильянкой Амандой Нуньес. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан мать спортсменки Елена Шевченко.
"Как подтвердила моя дочь Валентина, обе стороны дали согласие и сейчас идут переговоры насчет даты. Скоро будут известны точные сроки", - заявила Елена Шевченко.
Слова Валентины подтверждает недавний пост в Twitter самой Аманды Нуньес.
"Не беспокойтесь, ребята. Я скоро проведу защиту пояса. UFC работает над созданием потрясающего карда", - написала бразильянка на своей странице.
Don't worry guys. I will defend this belt soon. UFC is working on making an amazing card for all the fans

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